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Guirassy-Deal bald durch

Fenerbahçe und Dortmund nähern sich an

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 13:28
Fenerbahçe und Dortmund nähern sich an

Fenerbahçe und Borussia Dortmund stehen laut türkischen Berichten kurz vor einer Einigung im Transfer von Serhou Guirassy.

Die deutsche Seite soll die Ablöseforderung auf 20 bis 25 Millionen Euro gesenkt haben. Dem Spieler wurde ein Jahresgehalt von 10 Millionen Euro angeboten. Die Gespräche mit Guirassy und seinem Berater verlaufen positiv.

«Fanatik» berichtet zudem, dass der türkische Klub bereit ist, 25 Millionen Euro in Raten zu zahlen. Damit wäre der Weg für den Wechsel des Stürmers nach Istanbul geebnet.

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