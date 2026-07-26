Orban-Wechsel nach Saudi-Arabien geplatzt

Bei Willi Orban stand ein Wechsel zum saudischen Aufsteiger Al-Diriyah FC bereits kurz vor dem Abschluss. Doch dann erteilte RB Leipzig dem 33-jährigen Innenverteidiger überraschend ein Wechselverbot.

Laut «Sky Sport» war mit dem Klub aus Saudi-Arabien bereits alles vereinbart. Orban und seine Agentur ROGON hatten einen sofortigen Transfer beschlossen. Der Medizincheck war für Montagmorgen um 8 Uhr terminiert, ein Team-Arzt von Al-Diriyah FC war bereits vor Ort in Leipzig.

Der Vertrag in Saudi-Arabien hätte Orban binnen zwei Jahren rund 15 Millionen Dollar netto eingebracht. Bei RB Leipzig verdient der Abwehrchef derzeit schätzungsweise rund acht Millionen Euro brutto jährlich.

Der Grund für das Wechselverbot: RB-Leipzig-Boss Marcel Schäfer entscheid sich kurzfristig gegen die Freigabe. Hintergrund ist die Verletzung des neuen Innenverteidigers Abdoul Kone, der sich an der Schulter verletzt hat und mehrere Wochen ausfallen wird.

Orban reagierte nach «Sky»-Informationen nicht frustriert auf das Wechselverbot. Im Gegenteil: Der Führungsspieler bleibe hochprofessionell. Wegen des Geldes habe er ohnehin nicht wechseln wollen.

Orbans Zukunft ist nun offen. Der Vertrag des Leipzig-Urgesteins läuft noch bis 2027. Der Innenverteidiger ist topfit und bereit für die neue Saison mit RB Leipzig – inklusive Champions League unter Trainer Martin Demichelis.