Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga

Der frühere Basler Profi Wouter Burger könnte innerhalb der Bundesliga nach nur einem Jahr bei der TSG Hoffenheim den Verein wechseln.

Der 25-Jährige hat den Anschluss in seiner neuen Mannschaft auf Anhieb gefunden und ist massgeblich daran beteiligt, dass Hoffenheim zurzeit den dritten Tabellenplatz belegt. Die starken Auftritte des niederländischen Mittelfeldspielers haben Begehrlichkeiten geweckt. Wie «soccernews.nl» berichtet, zeigt RB Leipzig grosses Interesse am Linksfuss.

Vertraglich ist Burger erst einmal bis 2030 an die TSG gebunden. Die Kraichgauer zahlten für seine dienste letzten Sommer 4 Mio. Euro an den englischen Zweitligisten Stoke City. Den Marktwert hat der Spielgestalter mit seinen starken Auftritten in der Bundesliga massiv gesteigert. Entsprechend müssten Leipzig oder andere Interessenten für ihn im Sommer viel mehr zahlen als vor Jahresfrist.

Leipzig will seine Schaltzentrale im Hinblick auf die kommende Saison massiv verstärken. Mit Gladbachs Rocco Reitz steht bereits eine Einigung im Raum. Für Burger könnte erst einmal die Kontaktaufnahme folgen. Bei dieser Personalie steht RB noch am Anfang.

Burger lief zwischen 2021 und 2023 für den FC Basel auf, ehe er für knapp 6 Mio. Euro Ablöse auf die Insel wechselte.