SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 18:56
Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga

Der frühere Basler Profi Wouter Burger könnte innerhalb der Bundesliga nach nur einem Jahr bei der TSG Hoffenheim den Verein wechseln.

Der 25-Jährige hat den Anschluss in seiner neuen Mannschaft auf Anhieb gefunden und ist massgeblich daran beteiligt, dass Hoffenheim zurzeit den dritten Tabellenplatz belegt. Die starken Auftritte des niederländischen Mittelfeldspielers haben Begehrlichkeiten geweckt. Wie «soccernews.nl» berichtet, zeigt RB Leipzig grosses Interesse am Linksfuss.

Vertraglich ist Burger erst einmal bis 2030 an die TSG gebunden. Die Kraichgauer zahlten für seine dienste letzten Sommer 4 Mio. Euro an den englischen Zweitligisten Stoke City. Den Marktwert hat der Spielgestalter mit seinen starken Auftritten in der Bundesliga massiv gesteigert. Entsprechend müssten Leipzig oder andere Interessenten für ihn im Sommer viel mehr zahlen als vor Jahresfrist.

Leipzig will seine Schaltzentrale im Hinblick auf die kommende Saison massiv verstärken. Mit Gladbachs Rocco Reitz steht bereits eine Einigung im Raum. Für Burger könnte erst einmal die Kontaktaufnahme folgen. Bei dieser Personalie steht RB noch am Anfang.

Burger lief zwischen 2021 und 2023 für den FC Basel auf, ehe er für knapp 6 Mio. Euro Ablöse auf die Insel wechselte.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Notbremse gezogen

Challenge League-Klub setzt Trainer vor die Türe – Andermatt übernimmt

9.03.2026 - 19:05
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga

9.03.2026 - 18:56
Nach 0:3-Pleite

Eine Frage auf der PK bringt Stephan Lichtsteiner in Rage

9.03.2026 - 09:59
Wegen Verletzungen

FCB-Coach Lichtsteiner hat vor St. Gallen-Spiel Personalprobleme

6.03.2026 - 16:55
"Gehört zum Fussball"

Lichtsteiner kommentiert Zoff mit Amir Abrashi sehr lapidar

6.03.2026 - 11:32
Wieder mal als Flügelspieler

Lichtsteiner ist zufrieden mit seinem Shaqiri-Experiment

6.03.2026 - 09:14
Belastungssteuerung

Xherdan Shaqiri muss beim FC Basel auch künftig auf die Ersatzbank

5.03.2026 - 12:20
Sommer eher unrealistisch

Angriff auf Super-League-Rivalen? Der FC Basel hat zwei Liga-Keeper im Visier

4.03.2026 - 19:18
Wechselt er noch?

Exklusiv: Dion Kacuri sucht beim FC Basel nach Ausweg

3.03.2026 - 17:48
Rückkehr in die Heimat

Ex-Basel-Verteidiger Calafiori träumt von ganz bestimmtem Klub

3.03.2026 - 17:41