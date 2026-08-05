Herber Rückschlag für FCB-Leihgabe Marvin Akahomen

Der vor drei Wochen vom FC Basel an den SC Kriens ausgeliehene Abwehrspieler Marvin Akahomen hat sich schwer verletzt.

Der 19-jährige Verteidiger zog sich nach Angaben des FCB eine Meniskusverletzung zu und wurde bereits erfolgreich operiert. Er wird die Reha nun unter der Koordination seines Stammklubs FC Basel bestreiten. Die Leihe nach Kriens bis Saisonende bleibt ungeachtet dessen bestehen.

Akahomen wird den Innerschweizern voraussichtlich erst gegen Ende dieser Saison wieder zur Verfügung stehen. Der Youngster hat den Durchbruch bei den FCB-Profis bislang nicht geschafft und sollte nun Spielpraxis in der Challenge League sammeln. Vorerst wird dieses Unterfangen verschoben.