Luzern reagiert auf Patzer & Verletzung und verpflichtet neuen Torhüter

Der FC Luzern legt auf der Torhüterposition noch einmal nach, nachdem Simon Simoni einen unglücklichen Einstand hatte. Neu spielt Tim Hottiger für die Innerschweizer.

Der 21-Jährige stösst von seinem Stammklub Lausanne-Sport nach Luzern und unterzeichnet dort vorerst einen Vertrag bis Ende 2026. Hottiger kam in Lausanne bislang in 54 Pflichtspielen für die U21 zum Einsatz. Die Rückrunde der vergangenen Saison spielte er für Neuchâtel Xamax und kam dort zu drei Einsätzen in der Challenge League.

Luzerns Sportchef Remo Meyer sagt: «Tim Hottiger passt sehr gut zu uns und wird unser Torhüterteam bis Ende Jahr ergänzen. Mit dem Zuzug von Tim können wir die Lücke schliessen, die durch die Verletzung von Jérôme Bieler entstanden ist.»

Ob der Neuzugang auch Chancen auf den Nummer 1-Posten hat, wird sich weisen. Simon Simoni, der erst vor zwei Wochen verpflichtet wurde, patzte in seinen ersten beiden Auftritten für den FCL beide Male.