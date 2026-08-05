Luzern stattet weiteren Youngster mit Profivertrag aus

Der FC Luzern nimmt mit Jérôme Bieler einen weiteren neuen Profi unter Vertrag.

Das 19-jährige Eigengewächs wurde bei den Innerschweizern ausgebildet und kam in der vergangenen Spielzeit hauptsächlich in der U19 zum Einsatz. Nun schafft Bieler den grossen Sprung und erhält seinen ersten Profivertrag.

Sportchef Remo Meyer sagt: «Jérôme Bieler absolvierte die gesamte Vorbereitung auf die laufende Saison mit der 1. Mannschaft. Er ergänzt unser Torhüterteam ideal und hat sich bereits sehr gut eingefügt. Für seine weitere Entwicklung ist geplant, dass er im Training auf höchster Stufe weiter gefördert wird und zusätzlich Spielpraxis in der U21-Mannschaft sammelt.»

Aktuell muss Bieler wegen einer Knieverletzung kürzertreten. Diese hat er sich im U21-Testspiel gegen den FC Solothurn zugezogen. Es war ein kleiner operativer Eingriff notwendig. Voraussichtlich sollte der Keeper in rund drei Monaten wieder zur Verfügung stehen.