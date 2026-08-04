Arsenal ist bei Bruno Guimarães endlich am Ziel

Der FC Arsenal wird in der neuen Saison aller Voraussicht nach auf Mittelfeldspieler Bruno Guimarães zählen können.

Bereits seit Wochen buhlen die Gunners um den 28-jährigen Brasilianer und sind sich mit diesem auch längst über einen Wechsel einig. Bislang fehlte aber noch die Übereinkunft mit Newcastle United, wo Guimarães noch bis 2028 unter Vertrag steht.

«The Athletic» berichtet nun, dass es zum wohl entscheidenden Durchbruch kam: Der Nationalspieler weilt derzeit zwar noch im Trainingslager der Magpies in Malaga. Er soll aber für den Medizintest in Kürze nach London reisen. Alle Parteien suchen eine Lösung, da es der explizite Wunsch des Spielers ist, den Wechsel zum englischen Meister zu tätigen.

«indykaila News» berichtet, dass sich die Ablösesumme im Bereich von 80,5 Millionen Pfund bewegt.