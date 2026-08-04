Kein Bedarf
Der FC Sion lehnt einen Transfer von Kwadwo Duah ab
Der FC Sion wird den propagierten Spielertausch mit Rasgrad Ludogorets und den beiden Profis Kwadwo Duah und Ilyas Chouaref nicht vornehmen.
Sion-Sportchef Barthélémy Constantin erklärt, dass Ludogorets tatsächlich ein Angebot für Flügelstürmer Chouaref abgegeben habe. Dieses habe jedoch finanziell bei weitem nicht ausgereicht. Und ein 1:1-Tausch mit Duah stand gar nie zur Debatte. Die Walliser fühlen sich im Angriff ausreichend besetzt und sehen gar keinen Bedarf für den ehemaligen YB-Junior und FCSG-Profi.
Der maltesische Nationalspieler Chouaref steht im Wallis noch bis 2028 unter Vertrag und soll trotz mehrerer Angebote auch bleiben. So sieht es zumindest der Plan der Constantin-Familie in Sion vor.
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