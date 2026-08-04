SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kein Bedarf

Der FC Sion lehnt einen Transfer von Kwadwo Duah ab

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 16:02
Der FC Sion lehnt einen Transfer von Kwadwo Duah ab

Der FC Sion wird den propagierten Spielertausch mit Rasgrad Ludogorets und den beiden Profis Kwadwo Duah und Ilyas Chouaref nicht vornehmen.

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin erklärt, dass Ludogorets tatsächlich ein Angebot für Flügelstürmer Chouaref abgegeben habe. Dieses habe jedoch finanziell bei weitem nicht ausgereicht. Und ein 1:1-Tausch mit Duah stand gar nie zur Debatte. Die Walliser fühlen sich im Angriff ausreichend besetzt und sehen gar keinen Bedarf für den ehemaligen YB-Junior und FCSG-Profi.

Der maltesische Nationalspieler Chouaref steht im Wallis noch bis 2028 unter Vertrag und soll trotz mehrerer Angebote auch bleiben. So sieht es zumindest der Plan der Constantin-Familie in Sion vor.

Mehr Dazu
Bleibt im Amt

Die Entscheidung um die Zukunft von Tuchel in England ist gefallen
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Ein Ausblick

Die spannendsten bevorstehenden Fussball-Events, die man nicht verpassen sollte
Mehr entdecken
Kein Bedarf

Der FC Sion lehnt einen Transfer von Kwadwo Duah ab

4.08.2026 - 16:02
Auftritt

FCB-Legende Fabian Frei gibt Comeback für Ex-Klub

4.08.2026 - 12:50
Intensive Gespräche

Bayer Leverkusen will Moussa Diaby unbedingt zurückholen

4.08.2026 - 10:49
Im Falle eines Transfers

BVB-Stürmer Fabio Silva hätte eine Wunschliga

4.08.2026 - 10:09
Leihe perfekt

Marc-André ter Stegen hat beim neuen Klub unterschrieben

4.08.2026 - 09:32
Kaufoption über 2,5 Millionen Euro vereinbart

Salah-Leihe zu Antwerpen vor Abschluss

3.08.2026 - 21:58
Rückkehr nach La Liga hätte Priorität

Mehrere spanische Klubs an Fábio Silva interessiert

3.08.2026 - 21:13
Bayern-Bosse machen Abschied deutlich

Benfica will Palhinha ausleihen

3.08.2026 - 21:11
Wäre die vierte Amtszeit

Louis van Gaal als Kandidat für Bondscoach der Niederlande

3.08.2026 - 16:22
Forest scheiterte trotz dreier Angebote

AS Rom auf der Zielgeraden bei Read

3.08.2026 - 16:09