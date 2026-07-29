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Verhandlungen intensiviert

Manchester City ist der klare Favorit auf Bouaddi-Transfer

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 16:00
Manchester City ist der klare Favorit auf Bouaddi-Transfer

Manchester City hat die Verhandlungen mit dem OSC Lille um Ayyoub Bouaddi intensiviert und liegt nun vor Arsenal im Rennen. Die Citizens haben in den letzten Tagen deutliche Fortschritte gemacht.

Laut «Sky Sport CH» und «RMC Sport» befinden sich Sportdirektor Hugo Viana und Lille-Präsident Olivier Létang in nahezu permanentem Kontakt. Die beiden Führungskräfte bevorzugen regelmässige Telefongespräche statt formeller Treffen.

Der OSC Lille bleibt bei seinen Forderungen und zielt weiterhin auf die symbolische Marke von 100 Millionen Euro für seinen Mittelfeldspieler. Manchester City möchte die Transaktion hingegen bei rund 90 Millionen Euro fix plus diversen Bonuszahlungen abschliessen. Diese finanzielle Differenz trennt die beiden Klubs noch.

Auf vertraglicher Ebene gibt es hingegen keine Hindernisse. Bouaddi hat den Citizens bereits seine Zustimmung für einen Vertrag bis Juni 2031 gegeben.

Noch vor einigen Wochen galt Arsenal als Favorit im Rennen um den jungen französischen Nationalspieler. Doch die Priorisierung des Bruno-Guimarães-Transfers durch die Sportdirektion der Gunners hat die Karten neu gemischt. Dieser Strategiewechsel ermöglichte es City, aufzuholen und den Londoner Klub zu überholen.

Manchester City plant, die Ankunft von Bouaddi mit dem erwarteten Abgang von Rodri zu Real Madrid zu synchronisieren. Die kommende Woche gilt als entscheidend für beide Transfers.

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