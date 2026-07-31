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Wechsel von Bruno Guimarães bald durch

Hohes Arsenal-Angebot vor dem Abschluss

Autor: | Publiziert: 31 Juli, 2026 15:56
Hohes Arsenal-Angebot vor dem Abschluss

Der Transfer von Bruno Guimarães zum FC Arsenal befindet sich offenbar auf der Zielgeraden. Laut «The Athletic» und «BBC Sport» stehen die Verhandlungen zwischen den „Gunners» und Newcastle United kurz vor dem Abschluss.

Arsenal bereitet demnach ein Angebot in Höhe von 93 Millionen Euro vor. Diese Summe soll Newcastle United überzeugen, den brasilianischen Nationalspieler ziehen zu lassen. Zuvor hatten die Nord-Londoner bereits mehrere Anläufe unternommen. Das letzte Angebot lag bei 80 Millionen Euro plus zusätzlichen Bonuszahlungen von fünf Millionen Euro. Newcastle lehnte diese Offerte jedoch ab.

Mit dem nun verbesserten Angebot rückt der Wechsel von Guimarães deutlich näher. Der 28-Jährige gilt seit Jahren als Schlüsselspieler im Mittelfeld der „Magpies» und als einer der stärksten zentralen Mittelfeldspieler der Premier League.

Laut Berichten von «The Athletic» hat Bruno Guimarães seinen Wechselwunsch bei Newcastle hinterlegt. Der Brasilianer möchte zum FC Arsenal wechseln. Newcastle United befindet sich in einer starken Verhandlungsposition. Der Klub hat bereits Sandro Tonali und Anthony Gordon an Arsenal und Barcelona abgegeben. Guimarães ist mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro der wertvollste Spieler im Kader.

Der Brasilianer hat noch zwei Jahre Vertrag bei Newcastle, mit einer Option auf ein weiteres Jahr bis 2029. Arsenal zeigt sich bereit, die volle Marktwert-Summe für den Spieler zu zahlen.

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