Amiri-Wechsel zu RB Leipzig vor Vollzug

Die Gerüchte um einen Wechsel von Nadiem Amiri zu RB Leipzig haben sich verdichtet. Laut «Sport Bild» haben sich der Spieler und der Klub grundsätzlich geeinigt.

Christian Heidel, Sportdirektor von Mainz 05, äusserte sich zu den starken Gerüchten um Amiri und RB Leipzig. Er gab an, die Herkunft dieser Gerüchte nicht zu kennen. „Niemand weiß etwas, und selbst Nadiem war überrascht», so Heidel.

Der Mainzer Sportdirektor bestätigte zudem, dass der Klub keine Notwendigkeit sehe, Schlüsselspieler wie Nadiem Amiri, Kaishu Sano und Paul Nebel abzugeben. Er schloss nicht aus, dass alle drei Spieler im Klub bleiben.

Nadiem Amiri selbst äusserte sich zu den Gerüchten. Der deutsche Nationalspieler verwies auf seinen Vertrag bis 2028 und betonte, dass er glücklich bei Mainz 05 sei. Gleichzeitig fügte er jedoch hinzu, dass sich immer alles ändern könne.

Laut «Sport Bild» haben RB Leipzig und Nadiem Amiri eine grundsätzliche Einigung erzielt. Auch die Gespräche mit Mainz 05 seien sehr weit fortgeschritten. Der Deal stocke jedoch derzeit aufgrund von Kadergrössenproblemen bei Leipzig.

Bevor Amiri kommen könne, müssten Abgänge aus dem Leipziger Kader erfolgen. Als möglicher Abgangskandidat wird Eljif Elmas gehandelt, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft. Der mazedonische Nationalspieler wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren an Torino und Napoli verliehen.

Die geplante Ablösesumme für Amiri soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler war im Januar 2024 von Bayer Leverkusen nach Mainz gewechselt und hat seither seinen Vertrag bis 2028 verlängert.