Yan Diomande ist erst einmal zurück in Leipzig

Die Zukunft von Stürmer Yan Diomande sorgt in diesen Tagen für sehr viel Gesprächsstoff. Die Transferexperten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg haben sich wegen des vermeintlichen Real-Wechsels des Ivorers sogar öffentlich gestritten. Der 20-Jährige selbst ist nun erst einmal zurück bei seinem aktuellen Verein.

«Sky»-Reporter Plettenberg berichtet, dass Diomande nach seinem Urlaub nach der WM in Leipzig die obligatorischen Fitness- und Medizintests zu Beginn der neuen Saison absolviert hat. Unabhängig davon verhandeln RB und Real intensiv über einen möglichen Wechsel des Jungstars.

Fabrizio Romano berichtete am Sonntagabend, dass der Wechsel für eine Summe von rund 135 Millionen Euro schon fix sei. Dem widersprach Plettenberg jedoch umgehend. Demnach ist noch keine vollständige Einigung erzielt worden. Erst einmal trainiert Diomande bei seinem Bundesliga-Klub weiter.