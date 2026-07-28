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Mancini kehrt zurück

Italien hat seinen neuen Nationaltrainer endlich gefunden

Autor: | Publiziert: 28 Juli, 2026 13:36
Italien hat seinen neuen Nationaltrainer endlich gefunden

Nach dem dramatischen Nicht-Engagement von Andrea Pirlo als italienischer Nationaltrainer kehrt nun ein alter Bekannter zurück.

Wie die italienische Nachrichtenagentur «ANSA» und verschiedene Medien bestätigen, wird Roberto Mancini neuer Trainer der Squadra Azzurra. Der 61-Jährige coachte Italien bereits zwischen 2018 und 2023 und führte die Mannschaft 2021 zum Europameistertitel. Im August 2023 folgte dann sein plötzlicher Abgang nach Saudi-Arabien, der nicht ohne Nebengeräusche blieb.

Dennoch kehrt Mancini nun zum italienischen Fussballverband FIGC zurück und wird die Mannschaft im Hinblick auf die Europameisterschaft 2028 in Grossbritannien und Irland trainieren.

Nach dem Rücktritt von Paolo Maldini als Technischer Direktor soll zudem Claudio Ranieri dessen Nachfolge antreten. Dies wird FIGC-Präsident Giovanni Malagò wohl demnächst verkünden.

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