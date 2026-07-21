Ganz Italien wartet auf die Antwort von Pep Guardiola

Die neuen Verantwortlichen der Squadra Azzurra, Paolo Maldini und Leonardo, haben zuletzt Gespräche mit Pep Guardiola geführt und warten nun auf eine Antwort.

Der 55-jährige Spanier hat sich zumindest angehört, was die Verantwortlichen des italienischen Verbands zu sagen hatten. Diese wollen den langjährigen ManCity-Coach als Nationaltrainer von Italien gewinnen. Laut «Sky Italia» reisten Maldini und Berater Leonardo nach Barcelona, um sich mit Guardiola auszutauschen.

Dieser hat um etwas Bedenkzeit gebeten. Nach seinem Rücktritt bei City hatte er erklärt, dass er erst einmal eine Pause einlegen und mehr Zeit mit seiner Familie, insbesondere seinem 95-jährigen Vater, verbringen wolle. Ob ihn Maldini und Leonardo nun doch umstimmen konnten, soll noch in dieser Woche klar werden. Guardiola könnte seine Entscheidung bereits bis am Mittwoch final treffen.