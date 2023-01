Italiens Ex-Nati-Stürmer Gianluca Vialli ist tot

Die Fussball-Welt trauert um einen weiteren ehemaligen Weltklassestürmer. Der italienische Ex-Profi Gianluca Vialli ist tot.

Der frühere italienische Nationalspieler ist an einem Krebsleiden erlegen, wie diverse Medien berichten. Zuletzt lag Vialli in einem Krankenhaus in London und kämpfte gegen einen Bauchspeicheldrüsentumor.

Vialli gilt als einer der besten italienischen Stürmer der Geschichte. Er lief unter anderem für Cremonese, Sampdoria, Juventus und Chelsea auf. Während seiner Karriere gewann er die Champions League, den Uefa Cup und den Cup der Cupsieger. In 59 Partien hat er für die italienische Nationalmannschaft 16 Tore erzielt.

Nach seiner Aktivkarriere war er auch als Trainer aktiv und gewann mit Chelsea zwischen 1998 und 2000 unter anderem den Europapokal der Pokalsieger, den englischen Pokal und den Liga-Cup. Zuletzt und bis im Dezember 2022 war er als Teamkoordinator bei der italienischen Nationalmannschaft tätig.

psc 6 Januar, 2023 11:13