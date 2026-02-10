Bestätigt: Tabellenleader Thun legt nach und schnappt sich Ösi-Stürmer

Super League-Tabellenleader Thun legt personell noch einmal nach und schnappt sich den türkischen Angreifer Furuk Dursun.

Der 20-jährige Angreifer stösst, wie von 4-4-2.ch in der vergangenen Woche angekündigt, vom österreichischen Traditionsklub Rapid Wien ins Berner Oberland und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag bis 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr. Dursun verlässt seinen Stammverein somit erstmals. Er ist amtierender österreichischer U21-Nationalspieler und verfügt auch über den türkischen Pass.

Bei den Rapid-Profis kam er in der Meisterschaft zu zu acht Einsätzen. Ausserdem lief er in fünf Partien der Europa League-Qualifikation auf. In der Hinrunde der laufenden Saison wurde er an den SKN St. Pölten in die 2. österreichische Liga ausgeliehen. Dort konnte er mit acht Skorerpunkten in 16 Einsätzen überzeugen.

Thuns Sportchef Dominik Albrecht sagt zum Transfer: «Furkan Dursun bringt mit seiner Grösse und Robustheit spannende Veranlagungen mit. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau. Wir freuen uns, ihn in seiner Weiterentwicklung zu begleiten.»