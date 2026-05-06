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Der FC Thun musste wegen Meister-Hype den Fanshop schliessen

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 10:48
Der FC Thun musste wegen Meister-Hype den Fanshop schliessen

Beim FC Thun brechen nach dem am vergangenen Wochenende errungenen Meistertitel alle Dämme: Die Fanartikel sind extrem gefragt. Dies führte nun sogar zu einer ungewollten und besonderen Massnahme.

Um den vielen Bestellungen aus dem Online-Bereich nachzukommen, wurde der lokale Fanshop in Thun in dieser Woche kurzzeitig geschlossen. «Nach dem Gewinn des Meistertitels wurden wir förmlich von Bestellungen überrannt», teilt der Verein auf seiner Webseite mit und ergänzt: «Die grosse Nachfrage im Online-Shop freut uns sehr, bringt aber auch einen erhöhten Bearbeitungsaufwand mit sich.» Der Fanshop und die Geschäftsstelle blieben deshalb am Dienstag geschlossen. Man wolle sich ganz auf die Verarbeitung und den Versand der eingegangenen Bestellungen konzentrieren.

Immerhin: Seit Mittwoch sind sowohl die Geschäftsstelle als auch der Fanshop zu den normalen Betriebszeiten wieder regulär geöffnet. Die Spieler sind zur Meisterparty in dieser Woche kurzerhand nach Ibiza geflogen. Am Sonntag geht es auf dem Platz weiter. Die Berner Oberländer gastieren in Sion. Sportlich hat die Partie für die Thuner keinerlei Auswirkungen mehr. Für Sion geht es hingegen um die Europacup-Qualifikation.

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