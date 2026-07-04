Thun-Goalie Jan Eicher im Interview: «Wechsel ins Ausland reizt mich»

Jan Eicher hat schon vor einigen Monaten entschieden, dass er seinen beim FC Thun auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Eine neue Challenge soll es sein. Das Ausland, besonders Deutschland, reizt den Goalie für den nächsten Karriereschritt.

Der FC Thun gab vor etwas mehr als einem Monat die Trennung von Jan Eicher bekannt. Das Auseinandergehen wurde offenbar nicht ausschliesslich von Vereinsseite beschlossen. Schon im Winter habe sich Eicher Gedanken über seine Zukunft im Berner Oberland gemacht, sagt er im Gespräch mit 4-4-2.ch. Am Ende sei er zu dem Entschluss gekommen, dass er seinen Vertrag bei Thun nicht verlängern wolle. «Ich wollte eine neue Challenge, bei der ich auch zum Spielen kommen und mich weiterbilden kann.»

An der Weiterbildung hat es in den vergangenen Jahren sicherlich nicht gemangelt, die Spielzeit im Trikot von Thun war dann aber eher ernüchternd. Seitdem Eicher im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs der Young Boys kam, absolvierte er regelmässig Partien für die U21 und kam in Testspielen für die Profis zum Einsatz. Schon vor einem Jahr hat sich der Torhüter mit einem Wechsel befasst, entschied sich dann aber doch dazu, seinen Vertrag noch mal zu verlängern.

«Heute kann ich mit Freude sagen, dass das wahrscheinlich der beste Entscheid war, den ich im Fussball getroffen habe», schliesst Eicher zu dieser Thematik an. Dabei sei nicht nur der sportliche Erfolg ausschlaggebend gewesen, «sondern auch die Menschen und das Team bei Thun, das ich kennengelernt habe.» Diese «sehr schöne Zeit», wie sie Eicher beschreibt, fand im sensationellen Titelgewinn in der Super League ihren absoluten Höhepunkt.

Thun-Goalie Jan Eicher hält sich in Zürich fit

Jetzt gilt es aber, den Fokus auf die potenziell neuen Aufgaben zu legen. Um sich noch mal auf der Fussballbühne für Höheres zu empfehlen, schuftet Eicher in Zürich. Die Swiss Association of Football Players, kurz SAFP, organisiert dort Trainingseinheiten und Matches für vereinslose Spieler. «Da haben wir jeden morgen ein professionelles Training», ist Eicher trotz seines ausgelaufenen Vertrags nicht untätig. Gut aufgehoben fühlt er sich ebenso: «Ich habe dort alles, was ich brauche. Sei es Physio, Essen nach dem Training, Hotel und einen Athletikcoach.»

Über eine internationale Vita verfügt Eicher bislang nicht. Bei YB hat er sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen, danach folgte der Wechsel in die U21 von Thun. «Ein Wechsel ins Ausland würde mich reizen», blickt Eicher in die Zukunft. «Ich sehe darin viele positive Aspekte, sei es im taktischen oder persönlichen Bereich.» Ein Land, in das er unbedingt wechseln möchte, gibt es nicht. «Deutschland ist natürlich interessant. Dort gibt es gute Ligen und die Sprache kommt mir entgegen.» Einen Wechsel in ein Land, in dem nicht Deutsch gesprochen wird, schliesse er damit allerdings nicht aus.

Nach zwei Jahren ohne Pflichtspieleinsatz brennt der 22-Jährige darauf, sich bei einem neuen Verein beweisen zu dürfen – und dort auch regelmässig Rasen unter die Füsse zu bekommen. Bei den Zielen für die neue Saison steht daher ganz klar die Suche nach einem neuen Verein an oberster Stelle. Dort wolle er sich weiterentwickeln und vor allem Einsatzzeiten bekommen. «Kurz gesagt will ich mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln. Das Wichtigste dabei ist, dass ich Spass habe.»