Lena Schneuwly

Der FC Thun hat eine neue Sportchefin

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 10:46
Der FC Thun stellt seine Frauenabteilung seit einigen Wochen neu auf und präsentiert mit Lena Schneuwly eine neue Sportchefin für die FC Thun Frauen.

Sie wird auch im Frauennachwuchsbereich eine zentrale Rolle übernehmen, wie die Berner Oberländer mitteilen. Lena Schneuwly ist 29-jährig und seit rund zehn Jahren in diversen Rollen im Sport tätig. Unter anderem war sie als Vorstandsmitglied und als Verantwortliche der Frauenabteilung beim SC Düdingen aktiv.

Sie verfügt über einen Master in Business Administration und sammelte als Leiterin Administration Diving bei Swiss Aquatics Erfahrungen im Verbandswesen. Zuletzt war sie bis Ende Jahr als stellvertretende Gesamtprojektleiterin der UEFA Women’s EURO 2025 Host City Bern tätig.

Als Spielerin lief sie für Yverdon in der Super League auf. Auch für die YB-Frauen stand sie einst auf dem Platz.

Thuns Sportdirektorin Marisa Wunderlin sagt zur Verpflichtung: «Ihr Hintergrund als Spielerin, ihre beruflichen Erfahrungen im Sport sowie ihr langjähriges Engagement für den Frauenfussball sind die optimale Voraussetzung für die anstehenden Herausforderungen. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit ihr. Lena ist eine Person voller Leidenschaft für den Frauenfussball und deren Entwicklung. Genau, was es aktuell für uns braucht.»

