Ex-Thun-Coach Lustrinelli holt Emmanuel Latte Lath nach Berlin

Der 1. FC Union Berlin verstärkt seine Offensive mit Emmanuel Latte Lath. Der 27 Jahre alte Angreifer von der Elfenbeinküste wechselt auf Leihbasis von Atlanta United FC an die Alte Försterei.

Latte Lath, geboren am 1. Januar 1999 in Abidjan, durchlief als Jugendlicher die Akademie von Atalanta Bergamo und fiel dort früh durch seine Torgefahr auf. Sein Pflichtspieldebüt für die Profis gab er im August 2016 in der Coppa Italia, wenig später traf er im selben Wettbewerb gegen Juventus Turin erstmals im Profibereich.

Es folgten mehrere Leihstationen im italienischen Unterhaus, ehe ihm in der Saison 2022/23 beim FC St. Gallen der endgültige Durchbruch gelang: Mit 14 Toren in 31 Super-League-Partien machte er auch europaweit auf sich aufmerksam. Im Sommer 2023 schloss er sich Middlesbrough an und avancierte dort binnen anderthalb Jahren mit 29 Scorerpunkten in 67 Spielen zum besten Torjäger der Mannschaft – seine Schnelligkeit und Tiefenläufe machten ihn in der Championship zu einer festen Grösse.

Anfang 2025 zog es den 1,76 Meter grossen Angreifer in die MLS zu Atlanta United, wo er in 48 Einsätzen 15 direkte Torbeteiligungen sammelte. Für die ivorische Nationalmannschaft debütierte Latte Lath 2024 und kommt bislang auf vier Länderspiele.