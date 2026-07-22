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YB gibt Abwehrspieler Mats Seiler an Meister Thun ab

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 11:22
YB gibt Abwehrspieler Mats Seiler an Meister Thun ab

Der 20-jährige Innenverteidiger Mats Seiler verlässt seinen Stammverein BSC Young Boys und wechselt zum Meister nach Thun.

Die Berner Oberländer sichern sich die Dienste am Youngster und statten Seiler mit einem Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit aus. Der grossgewachsene Abwehrspieler durchlief sämtliche Nachwuchsstufen bei YB und war auch Teil der Schweizer U19- und U18-Nationalmannschaften.

In der vergangenen Spielzeit wurde er durch eine Verletzung ausgebremst. Nun will der Verteidiger in Thun jedoch durchstarten und einen grossen und wichtigen Schritt in seiner Karriere tätigen.

Seiler trägt in Thun die Rückennummer 24.

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