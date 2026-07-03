YB holt Cédric Zesiger mit langfristigem Vertrag zurück

Die Young Boys holen Verteidiger Cédric Zesiger zurück und statten diesen mit einem langfristigen Vertrag aus.

Der 28-Jährige kehrt nach drei Jahren in der Bundesliga nach Bern zurück und unterschreibt dort bis 2031. Zesiger bestritt zwischen 2019 und 2023 bereits 140 Pflichtspiele für YB und wurde in dieser Zeit dreimal Meister und zweimal Cupsieger. Danach wechselte er zunächst zum VfL Wolfsburg und später nach Augsburg.

Nun kehrt der Abwehrspieler auf expliziten Wunsch zu den Young Boys zurück. Christoph Spycher sagt: «Das Bekenntnis von Cédric zu YB ist ein sehr erfreuliches Zeichen. Wir kennen seine Mentalität und seine Fähigkeiten, die uns auf dem Feld und in der Kabine vorwärtsbringen werden.»

Der Rückkehrer selbst ist sich bewusst, dass sich YB nach einer schwachen Saison in einer speziellen Situation befindet: «Aber das passt: Ich liebe Herausforderungen und will als Führungsspieler dazu beitragen, dass YB wieder dorthin zurückkehrt, wo es aus meiner Sicht hingehört.»