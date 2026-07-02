Exklusiv: FC Basel und YB wollen Isaac Schmidt zurück in die Schweiz holen

Isaac Schmidt bietet sich die Möglichkeit, in die Schweiz zurückzukehren. Mit dem FC Basel und YB haben den Aussenverteidiger zwei Schwergewichte aus der Super League auf der Liste.

Es ist noch gar nicht so lange her, da musste Isaac Schmidt Zeilen des Abschieds verfassen. «Trotz aller Höhen und Tiefen war eure Unterstützung unerschütterlich – ihr hättet mehr verdient», wendete sich der 26-Jährige in den sozialen Medien an die Anhänger von Werder Bremen.

Die Grün-Weissen hatten sich zuvor dazu entschieden, die mit Leeds United vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen. Da Schmidt bei den Whites noch über ein bis 2028 gültiges Vertragspapier verfügt, wird es ihn vorerst zurück auf die englische Insel ziehen. Da könnte er aber nicht lange verweilen.

Nach Informationen von 4-4-2.ch beschäftigen sich sowohl der FC Basel als auch der BSC Young Boys mit einem Transfer von Schmidt. Der aus Lausanne stammende Linksverteidiger passt perfekt in das Anforderungsprofil, das die beiden Interessenten ausgeschrieben haben.

Kommt Isaac Schmidt? FC Basel und YB suchen links hinten

Der FCB sucht nach einem Nachfolger für den nach Salzburg abgewanderten Dominik Schmid, in Bern fahnden die Entscheidungsträger ebenfalls nach einem Protagonisten für die linke Defensivseite. Grund hierfür ist der sich immer stärker abzeichnende Abgang von Jaouen Hadjam, der unter anderem in der Premier League auf Interesse stösst.

Schmidt braucht jetzt vor allem eines: regelmässige Spielzeit. Das wäre ihm beim FCB wie auch bei YB garantiert, für einen internationalen Wettbewerb konnten sich die beiden Schweizer Schwergewichte allerdings nicht qualifizieren.

Schmidt kann sich eine Rückkehr in die Schweiz, wo er bereits erfolgreich für seinen Jugendklub Lausanne-Sport sowie dem FC St. Gallen unterwegs war, grundsätzlich vorstellen. Hierfür müssen aber vor allem die finanziellen Parameter passen. Bei Leeds soll Schmidt ein Grundgehalt von rund 600.000 Euro verdienen. Zudem wird im Falle eines permanenten Transfers eine Ablöse oder bei einer Leihe eine entsprechende Gebühr fällig.