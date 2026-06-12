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In Richtung Österreich

Es ist bestätigt: Dominik Schmid verlässt den FC Basel

Autor: | Publiziert: 12 Juni, 2026 11:20
Es ist bestätigt: Dominik Schmid verlässt den FC Basel

Der Wechsel von Basels Linksverteidiger Dominik Schmid in Richtung Österreich ist perfekt.

Der 28-Jährige unterschreibt bei Red Bull Salzburg einen langfristigen Vertrag bis 2030. Die Ablöse soll rund 3 Millionen Euro betragen. Finanziell lohnt sich der Deal zwar für den FCB, dennoch ist der Verein nicht begeistert über den Abgang des Leistungsträgers und der Identifikationsfigur, wie der Sportliche Leiter Valentin Stocker betont: «Wir hätten Dominik Schmid sehr gerne beim FC Basel gehalten. Aber er ist auf uns zugekommen und hat den Wunsch geäussert, nochmals einen Schritt zu machen und eine Gelegenheit im Ausland wahrzunehmen. Dieses Anliegen gilt es zu respektieren, insbesondere dann, wenn wir als FCB mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten anderer Clubs nicht mithalten können. Es freut uns aber auch, dass Dominik eine tolle Herausforderung gefunden hat und wir wünschen ihm nur das Beste.»

Schmid kehrte 2023 nach drei Jahren bei den Grasshoppers zu seinem Stammklub zurück. Nach 134 Pflichtspielen für Rotblau, zwei Meistertiteln und einem Cupsieg wechselt Schmid nun in die österreichische Bundesliga.

Zu seinem FCB-Abgang meint Schmid: «Nach drei unglaublich intensiven Jahren habe ich mich dazu entschieden, den nächsten Schritt zu gehen. Wir hatten in dieser Zeit schwierige, aber auch wahnsinnig schöne Momente zusammen. Die Nächte auf dem Barfi in der Double-Saison werde ich nie vergessen. Der Schritt weg vom FCB tut mir einerseits sehr weh, andererseits bin ich aber auch in einem guten Alter, um noch einmal etwas Neues zu wagen. Vielen Dank für euren Support – in guten wie in schlechten Zeiten.»

Salzburgs Geschäftsführer Marcus Mann sagt: «Mit Dominik Schmid haben wir einen Spieler mit viel Erfahrung und fussballerischer Qualität zu uns geholt. Einen ersten Eindruck konnten wir ja bereits im Europa League-Match im vergangenen Jänner gegen Basel gewinnen, wo er durch seine offensive Ausrichtung, aber gleichzeitig auch durch defensive Stabilität beeindruckt hat. Mit ihm haben wir einen potenziellen Führungsspieler geholt, was auch unseren vielen jungen Talenten in der Mannschaft guttun wird.»

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