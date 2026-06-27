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Aufsteiger mit Interesse

YB-Verteidiger Jaouen Hadjam vor Wechsel in die Premier League?

Autor: | Publiziert: 27 Juni, 2026 11:37
YB-Verteidiger Jaouen Hadjam vor Wechsel in die Premier League?

Wie während jeder Transferperiode gibt es auch in dieser Gerüchte über einen Wechsel von YB-Verteidiger Jaouen Hadjam. Dieser weckt offenbar in der Premier League Interesse.

Obwohl er mit dem BSC Young Boys keine allzu gute Saison absolviert hat, wird es für Jaouen Hadjam aufgrund seiner natürlichen Begabung wohl nicht allzu schwer, einen neuen Klub zu finden. Wenn der 23-Jährige denn wechseln möchte.

Nach Angaben des französischen Portals «Foot Mercato» beschäftigt sich Hull City mit Hadjam. Die Tigers wollen nach dem Aufstieg in die Premier League auf dem Transfermarkt für Furore sorgen und haben Hadjam demnach sogar als Hauptziel für die Position des Linksverteidigers auserkoren.

Beim YB-Verteidiger sollen sich ausserdem mehrere Bundesliga-Klubs im Rennen befinden, aus der Serie A soll Como momentan Gespräche mit Hadjam führen.

Hadjams Vertrag in Bern läuft 2028 aus, so dass in jedem Fall eine Ablöse fällig wäre. Hadjam nimmt momentan mit Algerien an der WM teil und kam bisher in einem Gruppenspiel zu einem Kurzeinsatz.

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