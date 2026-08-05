Ex-YB-Stürmer Moumi Ngamaleu wechselt nach Zypern

Der frühere YB-Stürmer Moumi Ngamaleu schlägt auf Zypern ein neues Kapitel auf.

Der 32-jährige Kameruner hat einen Vertrag beim Pafos FC unterzeichnet, nachdem er zuletzt während vier Jahren in Russland bei Dinamo Moskau beschäftigt war. Für YB spielte Ngamaleu davor sogar während fünf Jahren und sammelte in dieser Zeit fünf Meistertitel und einen Cupsieg.

Sein Vertrag auf Zypern läuft über zwei Jahre bis 2028. Pafos feierte in der Saison 2024/25 den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die vergangene Spielzeit schloss die Mannschaft auf dem vierten Platz.

Zurzeit ist Pafos in der Europa League-Qualifikation beschäftigt, wo zwei Partien gegen Red Bull Salzburg anstehen.