Die Vertragsdetails von Edin Dzeko bei Schalke wurden enthüllt

Schalke 04 und Torjäger Edin Dzeko haben sich auf einen neuen Einjahresvertrag geeinigt. Dazu waren aber noch einige Gespräche notwendig.

Die ursprünglichen Forderungen des 40-jährigen Stürmers bzw. dessen Beraters konnte der Bundesliga-Aufsteiger laut «Sport Bild» zunächst nicht erfüllen. Die Gehaltsvorstellungen überstiegen die Möglichkeiten der Gelsenkirchener demnach deutlich. Sportvorstand Frank Baumann hat in der Folge das Gespräch mit Dzeko gesucht, was den erwünschten Durchbruch brachte.

Nach Angaben des Berichts kassiert der Routinier ein Jahressalär von 900’000 Euro, das durch Boni aber deutlich erhöht werden kann. Für den Klassenerhalt kassiert Dzeko beispielsweise zusätzliche 100’000 Euro. Auch für Punkte und individuelle Leistungen (Einsätze, Tore, Scorerpunkte usw.) wird Dzeko zusätzlich belohnt. Somit kann der Stürmer in dieser Saison zu den Spitzenverdienern innerhalb der Mannschaft aufsteigen.