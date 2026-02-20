SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Trikots ausverkauft

Schalke 04 hat ein Problem mit Edin Dzeko

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 Februar, 2026 16:55
Schalke 04 hat ein Problem mit Edin Dzeko

Der Wechsel von Edin Dzeko zu Schalke 04 im Januar hat in Gelsenkirchen einen grossen Hype ausgelöst, der nun zu Problemen führt.

Laut «WAZ» ist die Nachfrage nach Trikots des bosnischen Torjägers derart gross, dass dieses im Online-Shop tatsächlich ausverkauft ist. Nachbestellt werden kann es zurzeit nicht mehr, da der Verein bereits in den Startlöchern für die Trikots für die kommende Saison steht.

Immerhin konnte der Verein noch ein begrenztes Kontingent an Auswärts- und Ausweichtrikots nachbestellen. Diese beiden Versionen sind demnach noch nicht ausverkauft. Für wie lange ist jedoch offen.

Mehr Dazu
Starke Leistungen im Klub

Loris Karius bringt sich als WM-Goalie ins Spiel
Stürmer im Anflug

Edin Dzeko will unbedingt nach Schalke – Klubs verhandeln
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger
Geldregen

Schalke 04 schliesst Millionendeal mit Stadionsponsor Veltins ab
Ron-Thorben Hoffmann

Schalke 04 hat eine neue Nummer 1
Mehr entdecken
Trikots ausverkauft

Schalke 04 hat ein Problem mit Edin Dzeko

20.02.2026 - 16:55
Vertrag aufgelöst

Schalke 04 trennt sich per sofort von Amin Younes

18.02.2026 - 10:40
In Gladbach

Edin Dzeko war auch bei einem Bundesliga-Klub ein Thema

5.02.2026 - 15:26
Transfer in Gefahr

Schalke-Stürmer Moussa Sylla fällt beim neuen Verein durch den Medizintest

2.02.2026 - 12:10
Alles offen

Schalke und Edin Dzeko haben Absprache für Fall des Aufstiegs

28.01.2026 - 12:57
Unterschrift erfolgt

Edin Dzeko hat bei Schalke 04 unterzeichnet und erhält prestigeträchtige Nummer

22.01.2026 - 13:16
Stürmer im Anflug

Edin Dzeko will unbedingt nach Schalke – Klubs verhandeln

20.01.2026 - 11:49
Spektakulärer Wechsel?

Schalke prüft Džeko-Transfer – Konkurrenz aus Frankreich

18.01.2026 - 08:31
Starke Leistungen im Klub

Loris Karius bringt sich als WM-Goalie ins Spiel

8.01.2026 - 18:56
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger

2.01.2026 - 12:42