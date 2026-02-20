Schalke 04 hat ein Problem mit Edin Dzeko

Der Wechsel von Edin Dzeko zu Schalke 04 im Januar hat in Gelsenkirchen einen grossen Hype ausgelöst, der nun zu Problemen führt.

Laut «WAZ» ist die Nachfrage nach Trikots des bosnischen Torjägers derart gross, dass dieses im Online-Shop tatsächlich ausverkauft ist. Nachbestellt werden kann es zurzeit nicht mehr, da der Verein bereits in den Startlöchern für die Trikots für die kommende Saison steht.

Immerhin konnte der Verein noch ein begrenztes Kontingent an Auswärts- und Ausweichtrikots nachbestellen. Diese beiden Versionen sind demnach noch nicht ausverkauft. Für wie lange ist jedoch offen.