Schweizer Schalke-Legionär Adrian Gantenbein fällt lange aus

Der Schweizer Rechtsverteidiger Adrian Gantenbein verpasst bei Schalke 04 die weitere Saisonvorbereitung und auch den Start in die neue Spielzeit.

Der 25-Jährige hat sich im Testspiel gegen Fagiano Okayama eine Syndesmoseverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Aufgrund dieser wird Gantenbein laut «Sky» mehrere Wochen oder gar Monate pausieren müssen. Eine offizielle Bestätigung vonseiten des Klubs steht indes noch aus.

Dass der Rechtsfuss das DFB-Pokalspiel gegen den Halleschen FC sowie den Bundesliga-Auftakt beim FC Augsburg verpassen wird, soll jedoch definitiv feststehen.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Gantenbein mehrfach Verletzungsprobleme. Da machten dem Ex-Winterthurer vor allem Wadenprobleme zu schaffen.