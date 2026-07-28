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Mehrere Premier League-Klubs befassen sich nach der WM mit Ruben Vargas

Autor: | Publiziert: 28 Juli, 2026 11:14
Mehrere Premier League-Klubs befassen sich nach der WM mit Ruben Vargas

Der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas könnte den FC Sevilla nach nur einer (durchzogenen) Saison in diesem Sommer verlassen. Interesse gibt es vor allem von der Insel.

Die «Mundo Deportivo» berichtet, dass sich mit Aston Villa – dem neuen Klub von Nati-Kollege Johan Manzambi –, Newcastle United – dem Verein des früheren Nati-Verteidigers Fabian Schär – und Brighton & Hove Albion gleich drei ambitionierte Premier-League-Klubs mit Vargas beschäftigen.

Der Flügelstürmer weilt aktuell noch im Urlaub und scheint einem Transfer sehr offen gegenüberzustehen. Auch Sevilla könnte einen (lukrativen) Verkauf des 27-Jährigen nach England in Betracht ziehen, zumal Vargas an der WM Werbung in eigener Sache machen konnte und seinen Marktwert gesteigert hat.

Vertraglich ist der Angreifer noch bis 2029 an seinen andalusischen Verein gebunden. In der vergangenen Spielzeit bestritt er verletzungsbedingt nur 24 Ligapartien, wobei ihm drei Treffer und sechs Assists geglückt sind.

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