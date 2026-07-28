Sion könnte sich wieder um Ricardo Rodriguez bemühen

Vor einem Jahr beschäftigte sich der FC Sion intensiv mit dem Schweizer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez und führte konkrete Verhandlungen, wie die Constantins später öffentlich bestätigten. Möglicherweise wird der 33-Jährige im Wallis erneut zum Thema.

Laut «Blick» ist es jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass sich Christian Constantin bzw. sein Sohn Barthélémy wieder bei Rodriguez melden. «Er ist derzeit in den Ferien. Es ist noch nicht klar, was er machen will, wozu er Lust hat und was seine Motivation sein wird», lässt sich der Sion-Präsident zitieren.

Nach dem Einsatz an der Weltmeisterschaft macht sich Rodriguez derzeit im Familienurlaub Gedanken über seine Zukunft. Als Jahressalär sollen bei einem Wechsel in die Super League mindestens 800’000 Franken nötig sein. Eine Ablöse wird hingegen nicht fällig. Der Vertrag des Abwehrspielers bei Betis lief Ende Juni aus und wurde nicht mehr verlängert.

Rodriguez wurde einst beim FCZ ausgebildet. Die Zürcher sind finanziell wohl nicht in der Lage, eine Rückholaktion durchzuführen, es sei denn der Linksfuss würde auf sehr viel Geld verzichten. Seit Anfang 2012 war er ausschliesslich im Ausland tätig.