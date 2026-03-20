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Statistiker zeigen: Die Super League-Profis sind in Sachen Sprints Weltklasse

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 12:24
Statistiker zeigen: Die Super League-Profis sind in Sachen Sprints Weltklasse

Eine neue Statistik des CIES in Neuenburg in Zusammenarbeit mit SkillCorner bringt Erstaunliches zutage: Die Super League ist in Sachen zurückgelegter Sprints der Spieler weltweit in den Top 5.

Durchschnittlich befinden sich die Profis der höchsten Schweizer Liga in einem Spiel über 90 Minuten durchschnittlich während 191,3 Metern im Vollsprint (mehr als 25 Km/h). Nur in vier anderen Ligen wird noch länger gesprintet: Angeführt wird die Statistik eher wenig überraschend von der Premier League (199,5 Meter). Dahinter folgen eher Exoten. Die MLS (198,7 Meter), die niederländische Eredivisie (195,2 Meter) und die japanische J1 League (192,4 Meter) belegen die Top 4-Plätze. Dahinter findet sich bereits die Super League.

Die höchste Schweizer Liga sticht somit europäische Topligen wie die französische Ligue 1 (5./185,6 Meter) oder die spanische La Liga (10./181,5 Meter) aus. Die Bundesliga findet sich nicht einmal in den Top 10 der insgesamt 44 untersuchten Ligen der Welt.

Die Athletik in der Super League wird immer wieder unterschätzt. Auch Profis, die bislang nur im Ausland tätig waren, erwähnen dies nach Wechseln zu Super League-Klubs immer wieder.

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