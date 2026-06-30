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Neuer Vertrag

Der FC Sion setzt vier weitere Jahre auf Flügelstürmer Théo Berdayes

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 15:56
Der FC Sion setzt vier weitere Jahre auf Flügelstürmer Théo Berdayes

Der FC Sion verlängert den Vertrag mit seinem Angreifer und Eigengewächs Théo Berdayes.

Der 24-Jährige wurde im eigenen Nachwuchs ausgebildet und gehört seit drei Jahren fest dem Profiteam an. In der abgelaufenen Saison bestritt er 35 von 38 Super League-Partien. Dabei erzielte Berdayes zwei Treffer und steuerte drei Assists bei.

Seinen bis 2027 gültigen Vertrag dehnt der Angreifer nun vorzeitig um drei zusätzliche Jahre bis 2030 aus.

«Théo verkörpert genau die Mentalität, die wir im Verein sehen wollen. Er ist ein fleissiger und vielseitiger Spieler, der immer das Team in den Vordergrund stellt. Da er unsere Jugendakademie durchlaufen hat, kennt er unsere Spielphilosophie bestens und hat noch erhebliches Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns sehr, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen und sind überzeugt, dass er auch weiterhin einen wichtigen Beitrag zu unserem Team leisten wird», sagt Sions Sportchef Barthélémy Constantin.

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