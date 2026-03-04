Angriff auf Super-League-Rivalen? Der FC Basel hat zwei Liga-Keeper im Visier

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Sommer eher unrealistisch

Der FC Basel sucht für die nächste Saison angesichts des Abgangs von Marwin Hitz eine neue Nummer 1. Die Personalie Yann Sommer erscheint aus verschiedenen Gründen eher unrealistisch. Stattdessen denken die FCB-Verantwortlichen an zwei Keeper von Super League-Konkurrenten – und führen sogar schon Gespräche.

Nach Angaben des «Blick» rücken Lausanne-Goalie Karlo Letica, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft und Sion-Keeper Anthony Racioppi in den Fokus der Bebbi. Mit dem Beraterteam des gebürtigen Genfers soll es sogar schon einen Austausch gegeben haben. Das Problem: Racioppi steht in Sion bis 2029 unter Vertrag. Die Constantins sollen zurzeit nicht bereit sein, den formstarken Keeper an den FCB abzugeben.

Deshalb sind auch andere Torhüter im Gespräch: Die Wunschlösung der Fans hiesse natürlich Yann Sommer. Allerdings scheint es eher unwahrscheinlich, dass dieser im Sommer beim FCB anheuert. Sowohl finanziell wie auch sportlich könnte ein weiteres Engagement im Ausland für den früheren Nati-Goalie interessanter sein. Auch ein Verbleib bei Inter ist nicht ausgeschlossen. In Kürze soll es diesbezüglich einen Austausch geben, woraufhin wohl Klarheit herrscht.

Das vielleicht grösste Schweizer Goalietalent Silas Huber (20) bleibt wohl mindestens bis 2027 beim FC Zürich.

Mit dem gleichaltrigen Tim Pfeiffer (20) könnte der FCB auch ein Eigengewächs zur neuen Nummer 1 machen. Trainer Stephan Lichtsteiner ist voll des Lobes für den jungen Torhüter und sieht diesen bereits «sehr weit».

Tatsächlich könnte der FCB nach vier Jahren mit dem äusserst erfahrene Marwin Hitz aber auf eine Nummer 1 setzen, die auch schon einiges gesehen hat und etabliert ist.

