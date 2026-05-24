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Medizincheck geplant

Omlin kehrt zum FC Basel zurück

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 20:02
Omlin kehrt zum FC Basel zurück

Beim FC Basel bahnt sich offenbar die nächste wichtige Personalentscheidung an. Laut «Sky Sport Deutschland» steht Jonas Omlin kurz vor einem Wechsel in die Schweiz. Dem Bericht zufolge besteht bereits eine komplette Einigung über einen Vertrag bis 2029.

Aktuell sollen nur noch letzte Details zwischen Basel und Borussia Mönchengladbach geklärt werden. Der Medizincheck ist offenbar schon für die kommende Woche vorgesehen. Omlin galt zuletzt ohnehin als Top-Kandidat für die Torwartposition beim FCB, nachdem Yann Sommer sich gegen eine Rückkehr nach Basel entschieden hatte.

Der 32-Jährige steht bei Gladbach noch bis 2027 unter Vertrag, spielte sportlich zuletzt allerdings kaum noch eine Rolle. Nach seiner Leihe zu Bayer 04 Leverkusen kam Omlin in der vergangenen Saison sogar ganz ohne Pflichtspiel-Einsatz aus.

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