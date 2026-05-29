Der FC Basel könnte einen mauretanischen Nationalspieler verpflichten

Der FC Basel hat den mauretanischen Nationalspieler Maata Magassa ins Visier genommen.

Der 21-jährige Mittelfeldprofi läuft seit drei Jahren für den ägyptischen Erstligisten Zed FC auf. In der abgelaufenen Saison hat er 33 Pflichtspiele bestritten. Laut einem Bericht von «Mauritanie Football» ist die neue sportliche Führung des FCB um Andreas Herrmann auf den siebenfachen Nationalspieler aufmerksam geworden.

Der FCB soll sogar schon Kontakt zum Arbeitgeber des Spielmachers aufgenommen haben. Von einer Videokonferenz ist die Rede. Magassa steht in Ägypten noch für eine weitere Spielzeit unter Vertrag.