Niederländer Van Breemen vor Basel-Abschied

Beim FC Basel bahnt sich der nächste Abgang an: Finn van Breemen steht offenbar kurz vor einem Wechsel nach Portugal. Der niederländische Innenverteidiger soll bereits am Mittwoch den Medizincheck beim FC Famalicão absolvieren.

Verläuft dieser erfolgreich, unterschreibt der 23-Jährige einen Vertrag bis 2030. Zwischen Basel und Famalicão bestehen offenbar bereits gute Kontakte. Erst im vergangenen Sommer wechselte bereits ein Spieler zwischen beiden Klubs. Nun soll van Breemen der nächste Deal werden.

Als Ablöse stehen laut Berichten rund 1,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen im Raum. Zusätzlich hat sich Basel offenbar eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Van Breemen war 2023 von ADO Den Haag nach Basel gewechselt. Damals zahlte der FCB rund eine Million Euro für den ehemaligen niederländischen U21-Nationalspieler.