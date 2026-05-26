Ein belgischer Klub will Basels Flügelstürmer Marin Soticek unbedingt

Der belgische Verein RSC Anderlecht unternimmt grosse Anstrengungen, den kroatischen Flügelstürmer Marin Soticek vom FC Basel abzuwerben.

Der Klub ist schon länger am 21-jährigen Angreifer dran. Im Winter scheiterten die Belgier mit einem Angebot. Laut Transferexperte Rudy Galetti versucht es Anderlecht nun erneut. Diesmal sind die Chancen intakt: Beim FCB findet nach einer enttäuschenden Saison ein grösserer Umbruch an. Soticek steht zwar noch bis 2028 unter Vertrag, hat seit seiner Ankunft im Sommer 2024 aber nicht restlos überzeugen können. Beim richtigen Angebot würden sich die Bebbi vom kroatischen U21-Nationalspieler trennen.

Ein weiterer belgischer Klub soll bei Soticek ebenfalls mitmischen. Aktuell ist offen, wo die Zukunft des Youngsters liegt.