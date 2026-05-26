Enzo Maresca hat seinen Vertrag als Guardiola-Nachfolger bei ManCity unterzeichnet

Nachdem Pep Guardiola am Montag in einer grossen Zeremonie bei Manchester City gefeiert und verabschiedet wurde, steht sein Nachfolger Enzo Maresca in den Startlöchern.

Der 46-jährige Italiener hat bei den Skyblues laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits einen Dreijahresvertrag bis 2029 unterzeichnet. Maresca war von Beginn an als Guardiola-Nachfolger eingeplant und kennt den Verein aus seiner Zeit als Assistenztrainer und als Coach der U23 bestens.

In der abgelaufenen Saison sammelte er bei Chelsea Erfahrungen als Cheftrainer in der Premier League. Davor coachte er auch schon Leicester City. Nun hofft er, eine neue Ära bei City prägen zu können.