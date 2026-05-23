Bernardo Silva soll vor Wechsel zu Atlético Madrid stehen

Die Gerüchteküche war in den vergangenen Wochen voll von Spekulationen um die Zukunft von Bernardo Silva. Diese scheint nun fast entschieden: Ein Wechsel zu Atlético Madrid soll kurz bevorstehen.

Bernardo Silva wird seinem Job als Fussballer womöglich schon bald in der spanischen LaLiga nachgehen. Laut Angaben des Journalisten Yagiz Sabuncuoglu steht Silva kurz vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Der Austausch würde fortgeschritten sein und der Deal stehe kurz vor dem Abschluss.

Der offensive Mittelfeldspieler hat seinen auslaufenden Vertrag bei Manchester City nach neun gemeinsamen Jahren nicht mehr verlängert – und befindet sich nun auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.

Juventus Turin soll sich ebenfalls konkret für Silva interessieren, der in der jüngeren Vergangenheit unter anderem bereits seinem Ausbildungsklub Benfica eine Absage erteilt hat.

Der 31-Jährige ist noch immer auf sehr hohem Niveau unterwegs und steht in der laufenden Saison bereits bei 52 Einsätzen (3795 Minuten) mit acht direkten Torbeteiligungen.