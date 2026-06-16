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Die Entscheidung um die Zukunft von Konrad Laimer ist gefallen

Autor: | Publiziert: 16 Juni, 2026 17:53
Die Entscheidung um die Zukunft von Konrad Laimer ist gefallen

Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer und der FC Bayern haben sich nach langen und durchaus zähen Verhandlungen über eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt.

Laut «kicker» werden die beiden Parteien den Vertrag des 29-jährigen Rechtsverteidigers verlängern. Laimer soll eine Gehaltserhöhung erhalten, die aber eher moderat ausfällt. Derzeit kassiert der 29-Jährige ein Jahressalär von rund 9 Millionen Euro. Nach seiner Ankunft im Sommer 2023 hat er sich im Laufe der Jahre immer mehr zum Leistungsträger und sogar zur Identifikationsfigur gemausert. Laimer fühlt sich sehr wohl und wollte deshalb bleiben. Wie lange der neue Kontrakt laufen wird, ist noch nicht ganz klar.

Der Vollzug soll jedenfalls schon bald verkündet werden. Zurzeit fokussiert sich Laimer auf die Aufgaben mit der österreichischen Nationalmannschaft an der WM.

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