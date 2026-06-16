Die Swiss Football League hat 1. Teil des Spielplans für neue Saison veröffentlicht

Die Swiss Football League hat die Spielpläne für die ersten 22 Spieltage der neuen Super League-Saison festgelegt.

Die neue Saison in der höchsten Schweizer Liga startet am Wochenende des 25. & 26. Juli. Der Schweizer Meister FC Thun startet auswärts in Luzern. Konkret sieht der erste Spieltag wie folgt aus:

Samstag, 25. Juli 2026, 18.00 Uhr: FC Lausanne-Sport – Grasshopper Club Zürich

Samstag, 25. Juli 2026, 18.00 Uhr: Servette FC – FC Basel 1893

Samstag, 25. Juli 2026, 20.30 Uhr: FC Luzern – FC Thun

Sonntag, 26. Juli 2026, 14.00 Uhr: BSC Young Boys – FC Sion

Sonntag, 26. Juli 2026, 16.30 Uhr: FC Lugano – FC Vaduz

Sonntag, 26. Juli 2026, 16.30 Uhr: FC St.Gallen 1879 – FC Zürich

Die Spielpaarungen der Runden 23 bis 33 werden in der Winterpause festgelegt und zeitgenau angesetzt.

Für die Challenge League wurden die Begegnungen der ersten Saisonhälfte (18 Runden) bestimmt.