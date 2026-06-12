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Fehlt vorerst

Klarheit bei Alphonso Davies vor Auftakt gegen Kanada

Autor: | Publiziert: 12 Juni, 2026 09:14
Klarheit bei Alphonso Davies vor Auftakt gegen Kanada

Der kanadische Linksverteidiger Alphonso Davies verpasst den WM-Auftakt mit seinem Land am Freitag definitiv. Dennoch gibt es vielversprechende Neuigkeiten.

Der 25-Jährige erholt sich weiterhin von seiner muskulären Verletzung, die er im Champions League-Halbfinale zwischen den Bayern und Paris St. Germain erlitt. «Er wird nicht für morgen verfügbar sein», sagte Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch auf einer Pressekonferenz. Davies wird im weiteren Verlauf des Turniers aber aller Voraussicht nach spielen können.

Marsch führt aus: «Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt.»

Spätestens gegen die Schweiz am 24. Juni sollte Davies zurück sein. Möglicherweise reicht es auch bereits gegen Katar am 19. Juni.

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