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Unterschiedliche Gründe

Zwei Nati-Stars verpassen den letzten Test gegen Australien

Autor: | Publiziert: 6 Juni, 2026 10:40
Zwei Nati-Stars verpassen den letzten Test gegen Australien

Die Schweizer Nati wird den finalen Test vor der WM gegen Australien am Samstagabend (Schweizer Zeit) ohne die Offensivkräfte Breel Embolo und Ruben Vargas bestreiten.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Bei Embolo ist es die späte Anreise aus der Schweiz wegen der Visa-Probleme. Der Rennes-Legionär ist erst am Freitagabend Ortszeit in den USA angekommen und wird noch geschont.

Ruben Vargas seinerseits erlitt im Training einen Schlag und klagt über leichte muskuläre Probleme. Auch bei ihm soll im Hinblick auf die WM-Partien nichts riskiert werden. Für das Turnier wird er fit sein, sofern er keinen weiteren Rückschlag erleidet.

Nati-Coach Murat Yakin kann ansonsten gegen die Socceroos aus dem Vollen schöpfen und wird sein Wechselkontingent wieder voll ausschöpfen und vielen Spielern Einsatzchancen einräumen.

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