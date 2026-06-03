Die Abreise von Breel Embolo in die USA verzögert sich weiter

Die US-Behörden haben dem Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo die Einreise vorerst verweigert. Nun ist klar, weshalb.

Der Schweizer Verband informiert am Mittwochabend über die aktuelle Situation. Demnach ging das ESTA von Embolo kurz vor Abflug noch einmal «in Abklärung». Tatsächlich musste der 29-Jährige am Mittwoch auf der US-Botschaft in Bern antraben und einen regulären Visumsantrag stellen. Dieser wird nun nach Aussagen der US-Behörden dringlich behandelt. Der Schweizer Verband hofft, dass Embolo die Reise in die USA im Laufe des Donnerstags antreten kann.

Grund für den zwischenzeitlichen Entzug der Einreisebewilligung ist der Gerichtsfall von Embolo, der in diesem Frühjahr behandelt wurde und auf eine Situation im Jahr 2018 zurückgeht. Embolo wurde verurteilt. Offenbar hat Embolo die Frage ‚Wurden Sie jemals verhaftet oder wegen einer Straftat verurteilt, die zu erheblichen Sachschäden oder zu schwerem Schaden an einer anderen Person oder einer staatlichen Behörde geführt hat?‘ deshalb mit Ja beantwortet, was allerdings laut SFV-Medienchef Adrian Arnold nicht notwendig gewesen wäre. Die Frage könne nach wie vor mit Nein beantwortet werden: «Also Breel hätte aus unserer Sicht den Fragebogen nicht nochmals neu ausfüllen müssen, weil diese Frage aus juristischer Sicht nach wie vor mit Nein beantwortet werden kann.»

Den weiteren Fahrplan geben alleine die US-Behörden vor, die die Gerichtsdokumente angefordert haben.