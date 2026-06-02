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Verletzung

Hiobsbotschaft für Österreich rund um Christoph Baumgartner

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 12:55
Hiobsbotschaft für Österreich rund um Christoph Baumgartner

Die österreichische Nationalmannschaft muss kurz vor der Weltmeisterschaft einen schweren Rückschlag wegstecken: Christoph Baumgartner fällt für das gesamte Turnier aus.

Der 26-jährige Offensivspieler hatte sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Tunesien (1:0) am Montagabend verletzt. Die Blessur ist derart gravierend, dass Baumgartner die WM nicht bestreiten kann. Wie der ÖFB mitteilt, handelt es sich um eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel.

«Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht», sagt Trainer Ralf Rangnick. Baumgartner zeigte sich in dieser Saison bei seinem Verein RB Leipzig sehr formstark und wäre für die WM ein sehr wichtiger Spieler des ÖFB-Teams gewesen.

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