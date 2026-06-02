Domenico Tedesco hat als Trainer in der Serie A unterschrieben

Der deutsch-italienische Trainer Domenico Tedesco wird erstmals in der Serie A tätig.

Der 40-Jährige heuert beim FC Bologna an und unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr. Tedesco folgt auf Vincenzo Italiano, der den Klub Ende Mai verlassen hatte.

Tedesco war zuletzt in der Türkei tätig, musste bei Fenerbahçe Ende April jedoch seine Koffer packen. In der Vergangenheit coachte er unter anderem auch schon die belgische Nationalmannschaft, RB Leipzig, Spartak Moskau und Schalke 04.