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Bastoni könnte zu teuer sein: Barça hat eine Alternative gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 7 April, 2026 15:27
Bastoni könnte zu teuer sein: Barça hat eine Alternative gefunden

Alessandro Bastoni ist ein absoluter Wunschspieler des FC Barcelona. Trainer Hansi Flick würde den Italiener liebend gerne in sein Team integrieren. Allerdings könnte die Erfüllung dieses Wunsches an den hohen Ablöseforderungen von Inter Mailand scheitern. Deshalb blicken die Katalanen auf Alternativen. Eine solche ist Jhon Lucumi.

Der 27-jährige Kolumbianer spielt wie Bastoni in der Serie A – für Bologna. Barça blickt schon länger auf ihn, hat bislang aber noch keine konkreten Bemühungen gestartet. Dies könnte sich gemäss «Sport» nun ändern. Lucumi ist eine deutlich günstigere Alternative zu Bastoni, für den Inter mindestens 60 Mio. Euro Ablöse ausruft.

Lucumi weckt derweil auch Begehrlichkeiten in der Premier League, weshalb sein Preis auch eher steigt. Namentlich genannt werden Bournemouth und Sunderland. Zudem sollen die türkischen Topklubs Galatasaray und Fenerbahçe ein Auge auf den Innenverteidiger werfen.

Vertraglich ist Lucumi nur noch bis 2027 an Bologna gebunden. Kommt es zu keiner Vertragsverlängerung, ist ein Transfer im Sommer wahrscheinlich.

Die Variante 1A von Barça bleibt vorderhand Bastoni. Angeblich hat der La Liga-Klub bereits ein Angebot in Höhe von 45 Mio. Euro abgegeben. Dies reicht angesichts der 60 Mio. Euro-Forderung allerdings bei weitem nicht aus.

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