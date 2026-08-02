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Napoli gibt Linksverteidiger frei

Gutiérrez wechselt zu Bayer Leverkusen

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 19:42
Gutiérrez wechselt zu Bayer Leverkusen

Miguel Gutiérrez steht vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. SSC Neapel hat den Transfer des spanischen Linksverteidigers genehmigt, wie «Sky Deutschland» berichtet.

Der Medizincheck soll demnach zwischen Montag und Dienstag stattfinden. Mehrere Transferexperten bestätigen den Deal. Fabrizio Romano zufolge haben sich beide Klubs vollständig geeinigt, die Ablösesumme wird auf 30 Millionen Euro beziffert.

Bei Leverkusen soll Gutiérrez den zu Atlético Madrid abgewanderten Alejandro Grimaldo ersetzen. Auch «Tuttomercato» spricht von einem bereits fixen Transfer zu besagter Summe.

Gianluca Di Marzio ordnet die Ablösesumme etwas genauer ein: Leverkusen habe sich auf die von Napoli geforderten 30 Millionen Euro eingelassen, wobei in dieser Summe Bonuszahlungen enthalten seien. Der Abschluss stehe kurz bevor.

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