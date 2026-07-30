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John Stones wechselt zu Inter Mailand

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 11:00
John Stones wechselt zu Inter Mailand

John Stones ist als neuer Spieler von Inter Mailand bestätigt. Der 32-jährige englische Nationalspieler hat einen Vertrag bis Juni 2028 unterschrieben.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist Stones in Mailand eingetroffen, um die letzten Formalitäten zu erledigen. Der Innenverteidiger verlässt Manchester City nach zehn Jahren und wechselt erstmals in seiner Karriere ins Ausland.

Der Vertrag läuft bis Juni 2028 ohne Option auf ein weiteres Jahr. Stones verdient bei Inter rund 4,5 Millionen Euro pro Saison. Der Transfer erfolgt ablösefrei, da sein Vertrag bei Manchester City Ende Juni ausgelaufen war.

Ivan Cordoba nannte Stones in einem Interview mit «La Gazzetta dello Sport» einen der Verteidiger, die ihm am besten gefallen, und beschrieb den Transfer als grossartige, Marotta-typische Verpflichtung. Walter Sabatini erklärte gegenüber «TMW», Inter habe die richtige Wahl getroffen, als er auf die Rekordablösesumme verwies, die zu Beginn von Stones‘ Karriere in England gezahlt wurde.

Stones gewann mit Manchester City 21 Trophäen, darunter die Champions League 2023. Bei Inter trifft er auf seinen ehemaligen Teamkollegen Manuel Akanji, der nach seiner Leihe in der Saison 2025/26 fest zu den Nerazzurri gewechselt ist.

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